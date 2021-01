Strada ghiacciata, un ribaltamento e un fuori pista in rapida successione

La Spezia - Erano le sette di stamattina quando nei pressi dello Svincolo Seresa, la strada di collegamento tra la nuova Variante Aurelia e Piazzale Ferro, sulla carreggiata in uscita dalla Variante, in direzione mare, si sono verificati due incidenti stradali dovuti alla perdita di controllo dei mezzi a causa del ghiaccio. Gli incidenti si sono verificati in rapida successione e hanno visto coinvolte due autovetture, una Opel ed una Ford, rispettivamente guidate da una donna e un uomo. Nel primo caso l'autovettura si è ribaltata su se stessa, mentre la Ford è 'semplicemente' uscita dalla carreggiata. L'uomo non ha riportato conseguenze, mentre la donna è stata portata al pronto soccorso con l'ambulanza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, due pattuglie della Municipale, una del Reparto territoriale per viabilità ed uno della Sezione infortunistica stradale per i rilievi nonché Polizia di Stato e personale Anas per la messa in sicurezza della carreggiata con spargimento di sale.

Entrambi i veicoli sono stati rimossi dal carro attrezzi. Lo svincolo in direzione mare è rimasto chiuso per circa un'ora e mezza sino al termine delle operazioni di bonifica.