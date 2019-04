Strada abusiva a Pagliari, intervengono i Forestali

Il titolare della ditta e del terreno ha realizzato una viabilità sterrata di circa 280 metri violando i vincoli paesaggistici.

La Spezia - Nella giornata di ieri i Militari della Stazione Carabinieri Forestale della Spezia, su delega dell’Autorità Giudiziaria hanno dato esecuzione al provvedimento del G.I.P. del Tribunale della Spezia, di sequestro preventivo dei terreni - per una superficie di circa 6.000 metri quadrati - di proprietà di un’impresa locale operante nel settore immobiliare. Questa ha infatti realizzato illecitamente una viabilità sterrata di circa 280 metri lineari, in assenza delle prescritte autorizzazioni edilizie e paesaggistiche, in località Pagliari nel Comune della Spezia.



La condotta illecita è costituita dalla realizzazione di opere abusive eseguite su beni paesaggistici vincolati con violazione ex-art 44 co.1 lett. c del d.p.r.380/2001 e ex-art.181 co. 1 del d.lgs. 42/2004. Alla luce di quanto accertato i militari hanno segnalato all’autorità giudiziaria il titolare dell’impresa, che è anche proprietario dei terreni, per i reati ambientali e paesaggistici.