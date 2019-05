Stop ai veicoli euro 0 e 2. Una manciata di contestazioni e sanzioni

La Spezia - Poche, pochissime sanzioni e contestazioni al momento nella seconda tornata di controlli per la circolazione degli “Euro 0” ed “Euro 2”. Il provvedimento riguarda l'intero centro storico da Viale Aldo Ferrari a Viale Italia (escluse) nel tratto monti-mare e da Viale Amendola fino a Via Padre Giuliani (escluse) da ponente a levante.

In totale sono state emesse due contestazioni e due sanzioni per un totale di 60 euro. Questo è dovuto alla quantità di auto immatricolate prima del 2000 e al fatto che i residenti in zona possono comunque accedere alla zona interessata. I controlli proseguono.