Stazioni e caselli presidiati ma c'è collaborazione

La Spezia - Sono iniziati questa mattina di buon'ora i controlli a tappeto da parte delle forze di polizia su tutto il territorio provinciale. Il decreto emanato dal governo due giorni fa ha reso nettamente più stringenti le misure per contenere il contagio del coronavirus: il comportamento scellerato di molte persone che nel weekend scorso aveva determinato assembramenti sulle spiagge, nelle città principali e nelle località turistiche ha reso necessario l'inasprimento delle misure. Anche alla Spezia ieri sono iniziati i primi avvisi verbali nei confrotni degli esercenti relativi alle distanze di sicurezza e alla gestione degli spazi interni. Sia sulle strade extraurbane, sia in quelle che fanno entrare in città, così come ai caselli e nelle stazioni sono stati attivati controlli senza sosta: gli agenti della Polizia ferroviaria e i colleghi della Stradale, nelle rispettive aree di competenza, stanno fermando per chiedere alle persone il motivo del loro essere fuori casa. Al momento la gente è molto collaborativa e sta emergendo che chi esce di casa lo fa per motivi di comprovata necessità: che sia sanità o lavoro. L'autocertificazione è comunque necessaria.