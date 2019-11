Stavolta l'allerta sarà solo nostra, si parte dalle 22

La Spezia - Dalle 22 di questa sera alle 15 di domani, 5 novembre. Ma questa volta l'allerta gialla interesserà soltanto il levante della Liguria: da Portofino sino a Luni il messaggio della Protezione Civile che coinvolge tutti i bacini. Occhi puntati sui corsi d'acqua, Magra e Vara, e sui loro livelli.



Oggi

Un intenso flusso di libeccio determina piogge sparse sullo Spezzino e cumulate significative. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti la protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Venti forti da SW con raffiche fino a burrasca (60- 70 km/h). Mare molto agitato su, mareggiate intense di libeccio lungo le coste esposte (periodo 9-10 sec); moto ondoso in calo dalla sera.



Domani

Piogge sparse e rovesci con una bassa probabilità di temporali forti sullo Spezzino, possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Venti forti di libeccio specie lungo le coste esposte con raffiche fino a burrasca 60-70 km/h. Mare molto mosso in aumento fino ad agitato.



Mercoledì

Piogge sparse e rovesci sullo Spezzino con cumulate localmente significative; possibili temporali al più moderati. Fenomeni in attenuazione dal pomeriggio. Nelle prime ore del giorno mare localmente agitato per onda di libeccio in calo a molto mosso nel corso della mattinata.