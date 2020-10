Stangata da mezzo milione per un dentista spezzino

La Spezia - Ammonta a oltre 548mila euro il risarcimento danni che dovrà rifondere un dentista spezzino accusato di aver violato il rapporto di esclusività con il Servizio sanitario nazionale e le norme che regolano la pratica intra moenia. Lo stabilisce la condanna formulata dalla sezione ligure della Corte dei Conti, relativa alla condotta tenuta dal professionista dal 2003 al 2013. Le indagini del Nucleo di polizia tributaria delle Fiamme Gialle hanno fatto emergere che il medico, per il decennio considerato, ha svolto la libera professione senza però versare alla Asl 5 il contributo pari al 10 per cento del reddito percepito, come regola detta. Inoltre, secondo i magistrati, il dentista, autorizzato, in regime di libera professione, a occuparsi solo di visite specialistiche e igienico sanitarie e di consulenze, ha svolto anche prestazioni odontoiatriche e chirurgiche, pur non autorizzato.