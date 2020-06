Stagione estiva, vertice in prefettura per la sicurezza nelle spiagge

La Spezia - L’avvio della stagione estiva e l’attuazione delle misure di contenimento della diffusione del coronavirus sulle spiagge spezzine, anche in considerazione della libera mobilità tra regioni a partire dal 3 giugno, costituiranno il tema del prossimo Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che il Prefetto Maria Luisa Inversini ha convocato per il prossimo 4 giugno.

All’incontro, oltre ai vertici provinciali delle Forze di Polizia e ai comandanti della Capitaneria di porto e dei Vigili del fuoco, prenderanno parte anche il sindaco della Spezia e i primi cittadini dei Comuni rivieraschi.

L’incontro sarà preceduto da una riunione tecnica con le forze dell’ordine per fare il punto della situazione circa le possibili criticità che gli spostamenti, soprattutto in previsione del prossimo fine settimana, potrebbero causare e per pianificare i pertinenti servizi di controllo sia in ambito stradale che ferroviario.