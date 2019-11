Stabili le condizioni del ragazzo caduto dalla finestra a Sarzana

La Spezia - E' in condizioni stabili e sotto la massima osservazione dei medici l'adolescente caduto da una finestra della sua abitazione, nei giorni scorsi, a Sarzana. Sono ancora avvolte nel mistero le cause e sui fatti stanno indagando i Carabinieri che cercheranno di fare luce su quanto accaduto venrdì mattina. La notizia ha turbato molte persone, sia per la giovane età del ferito che quanti conoscono lui e la sua famiglia. In questi giorni sono numerosi i messaggi di pronta guarigione per il ragazzo che nella caduta non avrebbe riportato lesioni alla testa ma a gambe e bacino e rimane ricoverato al Sant'Andrea. Nelle prossime ore potrebbero esserci nuovi sviluppi sulla vicenda.