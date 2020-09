Stabili i ricoverati, una manciata di positivi in più

La Spezia - Sono 64 i nuovi positivi in Liguria secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero. Di questi, 39 sono stati rilevati in Asl3, 25 nella nostra Asl5 (13 contatti di caso confermato, 12 da attività di screeening). Sono 12 i nuovi guariti registrati in Liguria (totale 8.139), mentre fortunatamente i decessi restano fermi a quota 1.591 (162 verificatisi negli ospedali spezzini). I liguri attualmente positivi sono 2.826 (+52), di cui 1.022 (+16) nello Spezzino, 1.144 a Genova e provincia, 207 nell'Imperiese, 143 in quel di Imperia, e ancora 98 residenti fuori regione più 212 in fase di verifica e altra casistica.



Gli ospedalizzati Covid positivi in Liguria diventano 160 (+9), di cui 15 in terapia intensiva. Al San Bartolomeo, ospedale spezzino dedicato ad accogliere i casi di positività al coronavirus, gli ospedalizzati restano 79, sempre con 6 terapie intensiva. I tamponi effettuati in Liguria da inizio pandemia sono 285.528 (+1.353), 1.365 (+55) sono i liguri in isolamento domiciliare, 2053 (-6) quelli in sorveglianza attiva, 806 (-19) dei quali nello Spezzino. Ad oggi il totale dei casi liguri – cioè attuali positivi, guariti e deceduti – ammonta a 12.556.