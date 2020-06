Stabili gli ospedalizzati Covid alla Spezia, rimangono 59 positivi

La Spezia - Rimangono 6 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali Sant'Andrea della Spezia e San Bartolomeo di Sarzana. Nessuna variazione nelle ultime 24 ore nel territorio dell'ASL5, che può segnare un altro giorno senza vittime legate alla pandemia. I positivi in provincia della Spezia sono 59, mentre le persone in sorveglianza attiva sono 45.

I 1.336 test effettuati in Liguria nell'ultimo giorno portano il totale a 129.249. I positivi in regione sono 1.914, la stragrande maggioranza a Genova (1.387). Scendono gli ospedalizzati a 78 (ieri erano 89), mentre gli asintomatici sono 1.836 e i positivi con sintomi lievi 78. Sono 39 in più i guariti per un totale di 6.448.