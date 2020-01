Sradica un albero e si dilegua, dovrà risarcire il Comune

La Spezia - Erano le 9 di stamani quando un cinquantenne che alla guida di un autocarro, mentre percorreva Via Veneto verso il centro città, nei pressi dell'incrocio con la Via Crispi, ha urtato un albero di arance, presente al di sopra del marciapiede che costeggia la carreggiata, per poi allontanarsi indisturbato. L'impatto ha totalmente sdradicato l'albero dall'aiuola in cui era alloggiato. La pianta si è inesorabilmente accasciata sulla pista ciclabile.

Immediato l'intervento di una pattuglia della Polizia Locale i cui agenti, avviate le indagini del caso, hanno ricostruito l'evento nei suoi particolari riuscendo, in breve tempo, ad identificare il conducente al quale, nel frattempo reperito, sono state elevate varie violazioni con l'obbligo a risarcire i danni causati al Comune della Spezia.