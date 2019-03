Sradica cassetta delle lettere, Poste Italiane lo denuncia

Sfiora l'incredibile l'episodio che vede protagonista uno spezzino che, cacciato da un locale, decide di scardinarla da un muro e tascinarla fin davanti alla sua abitazione.

La Spezia - E' arrivata questa mattina agli uffici della Questura della Spezia la querela presentata da Poste Italiane a seguito di un vandalismo perpetrato il 6 marzo scorso in Piazza Brin. Cosa successe quel giorno? Non erano ancora scoccate le 22 quando un uomo, individuato come uno spezzino di 40 anni, veniva cacciato da un circolo ricreativo per non precisati motivi. Di fatto però non l'aveva presa affatto bene, tanto che, forse per sfogare la sua ira, aveva deciso di scardinare dal muro adiacente il locale la cassetta delle lettere di Poste Italiane, quella rossa, conosciuta da tutti. Un atto che evidentemente non era sfuggito a chi era in zona tanto che qualcuno deve aver chiamato il 112 per segnalare l'accadimento. Quando i poliziotti sono giunti in zona hanno constatato che quello che era stato raccontato nella telefonata corrispondeva a verità: davanti all'abitazione del 40enne hanno effettivamente trovato il grosso contenitore. L'uomo è stato denunciato a piede libero per il delitto di furto pluriaggtravato. Dovrà rispondere anche alla denuncia da parte del proprietario del muro al quale era agganciata la cassetta portalettere.