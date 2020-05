Sputi e insulti a un agente della Polizia locale, denunciato 58enne

La Spezia - Altro che droplet, qua siamo proprio allo sputo, forma assoluta di inciviltà che in questo periodo di pandemia può pesare come un colpo di clava. E non siamo nel regno della teoria, ma purtroppo, della pratica. I fatti: erano le 11 si stamattina quando una pattuglia della Polizia locale era in servizio di controllo in Piazza Brin, cuore del Quartiere umbertino, per reprimere eventuali comportamenti in contrasto con le norme anti contagio. In particolari, gli agenti sono intervenuti dopo che alcuni residenti hanno riportato all'assessore alla sicurezza Medusei la notizia di un assembramento nei pressi di una panchina della piazza (QUI i maxi assembramenti del weekend).



Nel corso del controllo, mentre gli uomini della Locale stavano interloquendo con una delle persone trovata in piazza, un cittadino dominicano, un 58enne di origine siciliana dimorante alla Spezia, in stato di evidente alterazione, ha cominciato a inveire nei confronti del personale in divisa. A quel punto dal vicino comando di Via Lamarmora è arrivata a supporto un'altra pattuglia. Al momento di condurre in caserma, per l'identificazione, il 58enne, questi spintonava più volte un agente sputandogli addosso e rifiutando di declinare le generalità, il tutto alla presenza di numerosi frequentatori del luogo. Condotto infine in Via Lamarmora e identificato, l'uomo, con precedenti penali per reati predatori e sino a qualche mese fa sottoposto a detenzione, è stato denunciato all' autorità giudiziaria per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di generalità.