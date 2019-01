Spugne fritte sparse al Favaro e al parco giochi. Nuova segnalazione

Un residente: "Prestate la massima attenzione. Largo deportati ebrei è molto frequentata, il rischio c'è per tutti".

La Spezia - Un altro allarme per i bocconi avvelenati sempre dal quartiere del Favaro. Ieri mattina infatti in una zona frequentatissima dalle famiglie, per la vicinanza al parco per i più piccoli, sono state rivenute alcune spugne fritte che se ingerite dagli animali possono rivelarsi letali.

La segnalazione è arrivata a Città della Spezia. Un cittadino scrive: "Questi ritrovamenti sono avvenuti in Largo deportati ebrei. Le spugne una volta ingerite si gonfiano all'interno dello stomaco mettendo in pericolo gli animali. Nel quartiere su dieci persone ci sono almeno sette cani. La voce si è diffusa in tutta la zona e speriamo di scoprire l'autore di questo gesto e capire perché si accanisca così tanto contro gli animali. A tutti diciamo di prestare la massima attenzione".

Un altro ritrovamento pericolosissimo, sempre nel quartiere del Favaro, sabato aveva fatto il giro dei social (leggi qui). Sei polpette contenenti cocci di mattonella erano state buttate in un giardino privato, sono state prese in carico da Asl e tra qualche giorno verranno forniti i risultati delle analisi.



(foto: repertorio)