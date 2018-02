Spolverata al Parodi e sulle colline del Golfo

Anche a Campiglia una spruzzata di neve ha accolto il risveglio degli abitanti. Più corpose le precipitazioni nelle valli dell'entroterra.

La Spezia - Una spolverata superficiale ma pur sempre una coltre bianca che sveglia una città di mare. E già questa è notizia, considerando il clima della Liguria. Quella che alla Spezia e su tutta la cintura collinare è stata una spruzzata, in Val di Vara e Val di Magra, più lontane dal salmastro rispetto al comune capoluogo e al Golfo, è stato qualcosa di più: non c'è paese sopra i 400 metri che non abbia visto cadere dei fiocchi fra ieri sera e questa mattina.



Le previsioni del tempo da oggi in poi parlano di residui addensamenti al mattino sul centro-levante senza precipitazioni di rilievo, in rapido allontanamento fino ad avere un cielo poco nuvoloso ovunque entro la tarda mattinata o primo pomeriggio. Questa la previsione del portale Liguriameteo.net. Per quanto riguarda le temperature, sulla fascia costiera oscilleranno fra i 2° e gli 11°, nell'entroterra fra -4 e 7°. Venti moderati da ENE al mattino, deboli variabili dal pomeriggio.Mare poco mosso o mosso