Spinello e coltello in auto, in casa quattro piante d'erba

La Spezia - I Carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia della Spezia, durante l’attività di controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un operaio spezzino del ’75 sorpreso alla guida della propria autovettura in possesso di una sigaretta contenente marijuana e di un coltello di cui ne è vietato il porto.

L'uomo si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti clinici per verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti pertanto nei suoi confronti, oltre alla denuncia in stato di libertà per porto illegale di armi od oggetti atti ad offendere, i militari hanno proceduto anche ai sensi dell’art.187 comma 8 del codice della strada: il mancato rifiuto all’accertamento costituisce illecito penale che prevede come sanzione accessoria il ritiro della patente di guida.



Ma i guai per l’operaio non sono finiti in quanto i militari si sono recati presso la sua abitazione procedendo a una perquisizione durante la quale hanno rinvenuto e sequestrato quattro piante di canapa indiana dell’altezza di circa un metro ciascuna, in vaso, 17 rami già essiccati con infiorescenze e 10 grammi di marijuana, altre ad un bilancino elettronico di precisione e materiale vario per la coltivazione intensiva delle piante.

L’operaio, per questo ulteriore rinvenimento, è stato denunciato in stato di libertà per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti a fini spaccio.