Spiagge deserte, missione compiuta

La Spezia - Un anno fa a quest'ora i pensieri erano tutti indirizzati verso la Fiera di San Giuseppe e i primi caldi tempo e temperature ideali per assaltare i litorali. Sarebbe stata apprezzata da tutti e in particolare dagli operatori del settore turistico contenti di ripartire alla grande in nome della destagionalizzazione. Erano gli albori della primavera 2019 quando il solo pensiero di una pandemia sarebbe stata collegata esclusivamente a un film sugli zombi, una nuova web-serie ben fatta, non certo ad un rischio reale per tutti.



E in seguito agli appelli al restare a casa, a non muoversi se non per le ormai famose "comprovate necessità", in questa prima domenica scintillante che fa perfino venire voglia di fare un tuffo alla Morin, pare che quanto meno il messaggio si arrivato. Per essere ancor più convincenti nelle ultime 48 ore non sono mancati i divieti scritti ad occupare spiagge scogliere (Lerici e Porto Venere in primis) e i moniti social dei tanti sindaci dei comuni costieri, preoccupati che ci fosse ancora gente che non abbia ancora voluto capire la gravità della situazione.



Le spiagge, da Lerici e Porto Venere alle Cinque Terre passando per la riviera spezzina e i litorali di Levanto, Framura e Fiumaretta sono deserte. Le immagini che vedete all'interno della foto gallery sono state recuperate dai siti specializzati "Panorami digitali", "Skyline web cams" e dall'Hotel Garden di Levanto. La bella stagione è arrivata, il cielo di oggi è pura tentazione ma i liguri sembrano voler dimostrare che la salute viene prima di tutto.

E in questa carrellata di immagini non si poteva non citare Bocca D'Asse: la scorsa settimana letteralmente presa d'assalto, oggi completamente deserta. Nella speranza che anche nel pomeriggio la situazione rimanga la stessa, la ricognizione di Città della Spezia, comunque non finisce qui.