Spezzino verso i duemila positivi, nove letti Covid in più al San Bartolomeo

La Spezia - Sono 1.208 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 6.587 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Ventinove decessi registrati quest'oggi negli ospedali liguri anche se come sempre è bene chiarire che il conteggio parte dai giorni precedenti, nella fattispecie dal 30 ottobre (i tamponi hanno infatti confermato la positività di quei pazienti), fino ad arrivare agli ultimi di ieri sera. L'ospedale Villa Scassi di Genova è il più colpito con tredici decessi registrati, seguito dal San Martino con otto mentre nessun decesso riguarda Asl5: rimangono pertanto 189 i morti di pazienti con positività al Covid-19 negli ospedali spezzini dall'inizio della pandemia.



La pressione negli ospedali.

Crescono anche oggi gli ospedalizzati, arrivati a 1312 (76 in terapia intensiva, un in meno di ieri) in virtù dei 39 nuovi pazienti accolti oggi. In Asl1 e Asl2 gli aumenti più cospicui con, rispettivamente, 17 e 19 posti letto Covid in più rispetto a ventiquattro ore fa. Sempre sotto pressione il San Martino ma con meno pazienti: sono 345, undici in meno di ieri di cui 21 gravi, per il resto poche oscillazioni, eccezion fatta per i cinque ospedalizzati in più a Sestri Levante e nove al San Bartolomeo di Sarzana: nell'ospedale Covid della provincia della Speziasi passa dai 108 di ieri ai 115 odierni, senza dimenticare i due pazienti al Sant'Andrea: rimangono quelle di ieri le terapie intensive, 8.



Tamponi

Nelle ultime 24 ore i tamponi effettuati sono 6.587: di questi 1208 sono risultati positivi. Nel dettaglio 145 sono stati individuati attraverso test di screening, 1043 erano sintomatici.



Guariti

Si tratta dei pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi -riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 615 (15.586 dall'inizio)



ASL 1: 132

42 contatti caso confermato

90 attività screening



ASL 2: 100

22 contatto caso confermato

78 Attività screening



ASL 3: 796

236 contatto caso confermato

542 attività screening

18 settore sociosanitario



ASL 4: 2

2 attività screening



ASL 5: 178

71 contatto caso confermato

107 attività screening



I casi per provincia.

SAVONA 1.422

LA SPEZIA 1.928

IMPERIA 1.287

GENOVA 10.220

Residenti fuori Regione/Estero 314

altro/in fase di verifica 705

TOTALE 15.876



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 2170

ASL 2 1716

ASL 3 3285

ASL 4 611

ASL 5 443

Liguria 8.225