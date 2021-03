Spezzino fermato a Sarzana mentre scendeva da un treno proveniente da Viareggio

La Spezia - Proseguono i controlli della Polizia di Stato nella provincia spezzina, finalizzati al presidio anticrimine del territorio ed alla contestuale vigilanza sul rispetto delle norme anticontagio. Nel pomeriggio di giovedì 18, sono stati ben 7 gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria inviati da Genova che hanno dato il loro qualificato concorso nei servizi alla Spezia e Sarzana affiancando le pattuglie territoriali ed i servizi di polizia giudiziaria in borghese. I pattugliamenti si sono concentrati, in particolare, nei luoghi a maggior rischio assembramento, nel capoluogo in particolare nei quartieri Umbertino e Pegazzano, presso i Giardini Pubblici, Piazza Verdi, centro storico pedonale e relative scalinate, nonché nella zona della stazione ferroviaria e all’interno dello scalo ferroviario. Tra le numerose persone controllate anche un 20enne spezzino, trovato in possesso in via Gaeta di alcune dosi di sostanza stupefacente, debitamente sequestrata, nonché di un coltello da sub, per il quale è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.



A Sarzana, il personale del Commissariato, dove è stata impiegata anche un’unità cinofila antidroga della Questura di Genova, ha svolto attività preventiva e di controllo in tutta la zona di competenza, dal centro storico, nelle Piazze Battisti, Garibaldi, area Fortezza, area esterna della stazione ferroviaria compreso il quartiere Crociata, ai quartieri periferici, quali l’area Cabano, Falcinello e Sarzanello. Il dispositivo, esteso anche all’ambito ferroviario, ha permesso di rinvenire e sequestrare ad un 21enne di Santo Stefano, segnalato alla Prefettura quale assuntore ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90, di hashish destinato ad uso personale. Veniva inoltre contestata la violazione del divieto di spostamento ad un 44enne spezzino individuato a Sarzana mentre scendeva dal treno proveniente da Viareggio. Nel complesso la Polizia di Stato in provincia, giovedì 18 scorso ha identificato 271 persone, di cui 2 sanzionate per inosservanza alla normativa anticontagio una a Sarzana e una in questa piazza del Bastione, e controllato 22 veicoli.



Nella giornata di ieri 19 marzo, il rafforzamento dei servizi del fine settimana - mirato nel capoluogo soprattutto al controllo delle aree del centro storico, di via dei Colli e delle principali scalinate del centro cittadino - che ha visto impegnato personale della Questura con il concorso di 5 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria diretti dal Dirigente l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dottor Mulas, ha permesso, a livello provinciale, di identificare 294 persone, di cui 46 straniere e 99 veicoli. Contestate 33 contravvenzioni al Codice della strada. Hanno avuto buon esito anche i servizi interforze, finalizzati al rispetto delle norme anticontagio messi in campo nel capoluogo, in occasione della festività di San Giuseppe, riscontrandosi una maggiore affluenza di persone, soprattutto nel pomeriggio lungo le vie del centro cittadino e sul lungomare, senza riscontrarsi criticità.