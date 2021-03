Spezzini sì ma di Bolano, fermati alla Morin. Multati perché arrivati da fuori comune

La Spezia - Nell’ambito dei servizi anticrimine e anticontagio intensificati nel primo fine settimana in zona arancione, alle 18 di ieri, personale della Polizia di Frontiera Marittima ha proceduto al controllo, tra gli altri, di quattro persone che si trovavano in Passeggiata Morin, in quanto prive della mascherina protettiva o non correttamente indossata. Durante l’accertamento, i quattro uomini di età compresa tra i 40 ed i 55 anni risultavano residenti nel comune di Bolano e non fornivano giustificati motivi in merito al loro spostamento fuori dal comune. Venivano pertanto sanzionati sia per la violazione del divieto di spostamento fuori dal proprio comune sia per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. La pattuglia, coordinata dalla Questura, ha esteso la vigilanza al Molo Italia, a Porto Mirabello e al perimetro portuale.