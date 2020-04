Spezzini disciplinati, su 106 controlli solo tre multe elevate

La Spezia - La Spezia battuta palmo a palmo dalla Polizia di Stato ieri pomeriggio. Focus chiaramente sul rispetto delle misure per il contenimento sul contagio da parte degli agenti, diretti dal dirigente delle volanti Lorenzo Mulas coadiuvato dal neo assegnato commissario Alessio Jaci. Dispiegate cinque volanti della Questura, pattuglie con agenti in borghese della squadra amministrativa ed equipaggi dell'Anticrimine giunti da Genova. Posti di controllo random in tutta la città, compresa Piazza Concordia, Viale Italia, Viale Fieschi e Via Fiume. I controlli appiedati nel centro storico sono stati affidati ai poliziotti di quartiere che conoscono molto bene le dinamiche dei vari isolati, scalinate e flussi di chi si dirige ai pochi esercizi pubblici aperti.

Nel complesso sono state identificate 106 persone e controllati 80 veicoli, riscontrando il sostanziale rispetto della normativa contenuta nel dpcm del 9 marzo 2020 da parte della popolazione. All’atto delle verifiche è risultata spostarsi per motivi legittimi, indicativamente: nel 70% dei casi da motivi di lavoro, nel 25% da stringenti necessità legate soprattutto agli approvvigionamenti alimentari e nel 5% da motivi di salute. Elevate complessivamente tre sanzioni nel quartiere Umbertino.



La squadra amministrativa della Questura insieme agli operatori del commissariato di Sarzana hanno invece proceduto a verifiche a tappeto sulle strutture ricettive aperte nel capoluogo e nel sarzanese, constatando come la maggior parte fossero chiuse, salvo alcune che sono risultate in attività per garantire l’alloggio a personale sanitario o a soggetti autorizzati a continuare a lavorare nella provincia della Spezia. Per esempio ferrovieri o lavoratori nei servizi essenziali. Per ognuno hanno proceduto a verificare l’autocertificazione e riscontrarne la veridicità del contenuto. Nel tardo pomeriggio la pattuglia amministrativa si è spostata fino a Lerici, San Terenzo e Tellaro.

Registrate maggiori presenze in coda all’esterno della grande e media distribuzione, in relazione alle esigenze per le festività pasquali, con misure di distanziamento sociale rispettate. I controlli proseguiranno nel weekend pasquale, con particolare riferimento alle località balneari o di interesse turistico.