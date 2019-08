Spezzina rapina due minorenni che le avevano chiesto di cambiare delle banconote

Nel pomeriggio di ieri nel parco del 2 giugno si consuma la vicenda: i giovani però non si danno per vinti e chiamano il 112. Volanti in Piazza Brin, prelevano la 27enne e la portano in carcere a Pontedecimo.

La Spezia - Avevano chiesto a quella donna incontrata nei giardini della scuola 2 Giugno se poteva cambiare loro due banconote da 20 euro in tagli minori. E avevano ricevuto da lei una risposta affermativa che avrebbe risolto la loro necessità. Ma,

appena i ragazzi le consegnavano le banconote, lei fuggiva. Immediatamente i ragazzi chiamavano il 112, fornendo all’operatore della sala operativa una puntuale e precisa descrizione. E nel tentativo di recuperare i soldi, i due minorenni si avvicinavano nuovamente alla donna, che minacciava e spintonava uno di loro, tanto da indurli ad

allontanarsi.



La squadra volante della Polizia di Stato interveniva in Piazza Brin a seguito della richiesta di soccorso pervenuta

da parte dei due minorenni, poco prima rapinati dalla sconosciuta. La donna si era infatti spostata nella piazza principale del quartiere e si trovava in compagnia di alcuni cittadini extracomunitari, riconosciuta come soggetto già noto alle forze dell’ordine e con precedenti specifici per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. In considerazione di tale “conoscenza”, grazie all’ausilio di personale femminile appartenente alla locale Polizia Municipale, la donna, una spezzina di 27 anni, veniva sottoposta a perquisizione personale, in esito alla quale veniva trovata in possesso di una somma di denaro e, soprattutto, alcune dosi di sostanza stupefacente, ben confezionate.



Nonostante la violenta reazione della donna al controllo da parte degli operatori, la stessa veniva condotta presso gli uffici della Questura, dove veniva sottoposta a fotosegnalamento e tratta in arresto per il reato di rapina impropria ed indagata a piede libero per detenzione ai fini di spaccio. La contestuale perquisizione, effettuata con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza presso l’abitazione della stessa, dava esito negativo. Per lei disposti il rito della direttissima dall’Autorità Giudiziaria e la traduzione presso la Casa Circondariale di Genova.