Spezzina e massese specializzate in furti agli anziani incastrate dalle telecamere

La Spezia - Derubavano gli anziani nei negozi portando via portafogli dalle borse lasciate nei carrelli e nei cestelli della spesa. Due borseggiatrici seriali sono state individuate e denunciate dalla polizia di Viareggio dopo un raid di furti in diversi negozi della zona. Sarebbero almeno tre i furti contestati.



Si tratta di una donna di 44 anni, della Spezia, ma residente a Viareggio, e la complice 23enne, originaria di Massa, anche lei residente a Viareggio, entrambe già note per reati contro il patrimonio.



Secondo la polizia, quando non riuscivano a rubare il portafoglio, le ladre avvicinavano le persone e mentre una le distraeva l'altra sottraeva loro la borsa, per poi fuggire senza che l'anziana se ne rendesse conto. Alla loro individuazione la polizia è giunta grazie alle immagini riprese dalle telecamere di video sorveglianza delle attività prese di mira.