Spezia sotto i 1.300 positivi, salgono i ricoverati

La Spezia - Anche oggi il bollettino Covid-19 ligure regala una poderosa infornata di guariti (719, per un totale di 11.479 da inizio pandemia), ma come onestamente precisano dalla Regione, “l’incremento del valore deriva dal recepimento della circolare del Ministero della salute riguardante le indicazioni per la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena. Non è più necessario il doppio tampone per confermare la guarigione (ne è previsto uno)”. In ogni caso, anche per questa guarigione massiva, la provincia della Spezia vede calare i propri attuali positivi: da 1.365 si passa a 1.299. Ma al San Bartolomeo crescono i ricoverati con positività al coronavirus: ora sono 77 (+10) di cui 7 (+1) in terapia intensiva; e torna a 'sporcarsi' il Sant'Andrea, che ora conta un ricoverato Covid-19 positivo. A livello regionale gli ospedalizzati sono oggi 924 (+42), di cui 46 in terapia intensiva.



Gli ospedali della Liguria nelle ultime 24 ore hanno registrato ben 15 vittime positive al virus, nessuna delle quali spentasi nelle strutture dello Spezzino, che continua quindi a contare 184 deceduti (mentre a livello regionale si arriva 1.733). I nuovi positivi rilevati in Liguria da ieri a oggi sono 926, a fronte di 6.340 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (424.986 da inizio pandemia). Dei 926, oltre un terzo (682) sono emersi in Asl3; 91 quelli usciti dai laboratori Asl5 (38 contatto di caso confermato, 53 da attività di screening). Infine, la Liguria conta ad oggi 5.854 soggetti in sorveglianza attiva, di cui 856 in Asl5, nonché 6.554 (+479) in isolamento domiciliare.



Attualmente positivi per residenza = 12.311 (+192)

IM = 764 (+3)

SV = 1.102 (+30)

GE = 8.290 (+226)

SP = 1.299 (-66)

Fuori regione = 257 (-17)

Altro o in fase di verifica = 599 (-14)