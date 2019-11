Spezia, il Comune tiene le scuole aperte

La Spezia - Poco prima di mezzanotte per lo Spezzino, pronto a proseguire con l'allerta gialla scattata in serata, è arrivata da Genova la notizia del cambio di colore: allerta arancione dalle 5.00 alle 15.00 di martedì 5 novembre. Un cambio in corsa che ha scatenato, in pieno orario sogni d'oro, il classico tam tam del “Scuole chiuse?”. Ebbene, al momento di andare in stampa (sono le 2), come direbbero i colleghi della carta, la Provincia non ha dato informazioni ufficiali su come si comporteranno le scuole superiori per oggi, 5 novembre. Alcuni Comuni hanno parlato. Il primo è stato quello di Porto Venere, con il sindaco Cozzani che ha annunciato che le scuole della frazione delle Grazie (asilo, elementari e medie) saranno chiuse, che l’asilo di Fezzano effettuerà orario ridotto (uscita ore 13) e che l'asilo nido Dondolo Malandrini rimarrà regolarmente aperto. Aperte invece tutte le scuole comunali di ogni ordine e grado nel territorio della Spezia, come comunicato dai canali social di Palazzo civico. Stessa scelta anche a Lerici (ma Piazza Bacigalupi si riserva di fare verifiche nelle prossime ore). Chiuse le scuole a Bolano, Riccò, Pignone, Follo, Borghetto, Monterosso. In Val di Magra scuole aperte a Sarzana mentre Santo Stefano, Ameglia e Castelnuovo Magra prenderanno una decisione intorno alle 6 di domattina valutando la situazione. Analogo orientamento per Sesta Godano. Non ci sono comunicazioni ufficiali da parte degli altri enti comunali ed è presumibile che prenderanno le loro scelte nelle prossime ore, soppesando l'evolversi della situazione meteo e delle previsioni.