Spezia-Udinese è il lunch match domenicale, confermate le misure anti-assembramento

La Spezia - In occasione di Spezia-Udinese, in programma domenica 31 allo stadio "Alberto Picco" alle 12.30, dalle 9 alle 12, entrerà in vigore il divieto di stazionamento – fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, in via Don Giovanni Minzoni, nel tratto compreso tra via XX Settembre e via Santorre di Santarosa, in via Santorre di Santarosa, nel tratto compreso tra via Don Giovanni Minzoni e via XXIV Maggio, in via XX Settembre, tratto compreso tra via Veneto e viale Italia, in via XXV Maggio, nel tratto compreso tra via XX Settembre e via Santorre di Santarosa e in Largo Michele Fiorillo.



Dalle 9 alle 17 il divieto di stazionamento in via dei Pioppi, nel tratto compreso tra via Nicolò Fieschi e via XV Giugno, in via XV Giugno, nel tratto compreso tra via dei Pioppi e via Baracchini, in via Baracchini, nel tratto compreso tra via XV Giugno e via Nazario Sauro, nella pista ciclabile di Fabiano, nel tratto compreso tra via Nazario Sauro e via dei Buggi, in viale Nicolò Fieschi, nel tratto compreso tra via dei Pioppi e viale Giovanni Amendola e in viale Giuseppe Garibaldi, nel tratto compreso tra viale Giovanni Amendola e corso Cavour. È disposta inoltre per l’intera giornata del 31 gennaio, la chiusura al pubblico del Centro Sportivo “A. Montagna”.