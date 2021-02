Spezia-Milan, Carnevale e San Valentino: tutti i divieti del weekend

La Spezia - L'arrivo di Burian, del vento gelido che arriva dal nord-est e porterà il freddo record che nell'inverno 2020-21 non abbiamo ancora realmente avvertito, ma anche il Carnevale e, domenica, l'appuntamento con San Valentino. Un weekend da osservato speciale quello che stiamo per afferrare fra questioni metereologiche e appuntamenti ludico-sportivi. Se fosse un anno normale ci sarebbe da aspettarsi il pienone nelle direttrici principali della città ma il coronavirus impone ancora una volta attenzione massima nel rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del virus. Necessità ribadite anche in occasione del settimanale Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto come sempre dalla Prefetta Maria Luisa Inversini, alla presenza dei vertici delle Forze di polizia, dei sindaci della Spezia e di Follo, dei vertici dell’Asl5, oltre al direttore organizzativo dello Spezia Calcio.



E così nel fine settimana proseguiranno i controlli da parte delle Forze di polizia e della Polizia municipale sull’osservanza delle norme anticontagio nel centro cittadino del capoluogo e nei locali ed esercizi pubblici; parallelamente è confermato il dispositivo di vigilanza già adottato per le partite casalinghe dello Spezia Calcio. Per quanto riguarda la partita degli aquilotti, è stata confermata l’efficacia del modello fin ora adottato con la creazione di due “bolle”, una presso l’area del Nh Hotel e l’altra presso lo stadio Picco. Saranno inoltre rafforzati i servizi di ordine pubblico tenuto conto dell’importanza dell’incontro. "E' giusto gioire delle soddisfazioni che gli aquilotti ci stanno dando - ha affermato il Prefetto - ma in questo momento il modo migliore per esprimere la vicinanza alla propria squadra del cuore è quello di rispettare le regole nel modo più rigoroso, evitando ogni forma, seppur contenuta, di

assembramento".



Nel fine settimana sarà mantenuta alta la vigilanza sul rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del virus nelle vie e piazze del centro cittadino con una rimodulazione del transennamento in piazza del Bastione e la possibile creazione di percorsi pedonali. Saranno attuati accurati controlli presso i pubblici esercizi anche al fine di evitare lo svolgimento di eventuali feste pubbliche o private, vietate dalle attuali disposizioni, in concomitanza con la ricorrenza di San Valentino e con i festeggiamenti del Carnevale. Sono state valutate inoltre eventuali misure dirette a contenere, sempre nel fine settimana, il consumo di bevande alcoliche dopo le 18. "L’obiettivo è rimanere in “zona gialla” - ha continuato Inversini - e dare slancio alla nostra economia: per questo chiedo a tutti di non abbassare la guardia. Mi rivolgo in particolare agli esercenti, affinché la “furbizia” di qualcuno non rovini i sacrifici che tanti stanno facendo. I

controlli saranno severi, ma confido che, anche grazie all’importante opera di sensibilizzazione che le Associazioni di categoria stanno svolgendo, non si arrivi a dover elevare sanzioni che penalizzerebbero ulteriormente chi è già stato colpito dalle disposizioni restrittive".