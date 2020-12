Spezia-Genoa "blindata". Vertice in prefettura

La Spezia - La partita Spezia Genoa sarà blindata come per l'incontro con il Bologna. Per shopping natalizio e viabilità nel periodo festivo aumenteranno i controlli che saranno concentrati anche sulla grande distribuzione. Questi i risultati emersi dal Comitato provinciale per l'ordine e la Sicurezza pubblica che si è tenuto nella giornata di oggi al quale hanno partecipato: il prefetto Maria Luisa Inversini i vertici delle Forze di Polizia, anche il Sindaco della Spezia, gli assessori alla sicurezza del capoluogo e di Sarzana, il comandante della Polizia municipale della Spezia e i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA.

"Nel prendere atto dell’importante contributo fornito dai 25 steward messi a disposizione dal Comune della Spezia - si legge in una nota -per garantire lo shopping nel rispetto delle misure anti-contagio, nel prossimo fine-settimana si è deciso di utilizzare lo stesso personale, coordinato dalla Polizia locale, per fornire informazioni ai cittadini sui percorsi, che gli acquirenti saranno invitati a seguire, nei tratti più affollati di via Cavour e in via del Prione, per favorire gli acquisiti natalizi in un contesto ancora più sicuro, senza creare sbarramenti, che potrebbero portare ad ulteriori assembramenti. Dal canto loro, le Forze di polizia potenzieranno i servizi della fascia oraria dalle 15 alle 21 con pattuglie appiedate nel centro cittadino per aumentare i controlli".

"Saranno anche aumentati i controlli ai punti vendita della grande distribuzione - si legge nella nota -. Nel corso della stessa riunione, sono stati anche rafforzati, oltre i servizi di prevenzione e di vigilanza di carattere generale, i servizi viabilistici e ferroviari per le festività, in attesa di eventuali indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di prossima adozione".

"Il Comitato si è - conclude la nota -, occupato della partita Spezia-Genoa, confermando il medesimo dispositivo dell’incontro con il Bologna, prevedendo il divieto assoluto di assembramento nelle aree più critiche e servizi di ordine pubblico presso lo stadio Picco per impedire eventuali adunanze di tifosi".