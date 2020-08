Spezia - Frosinone, niente alcolici per strada dalle 17

La Spezia - In occasione dell’incontro di calcio ‘Spezia – Frosinone’ in programma domani sera alle ore 21.15 al "Picco", finale play off di serie B, in modalità ‘porte chiuse’, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini stamani ha disposto, tramite ordinanze, misure in materia di sicurezza urbana, condivise in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è riunito ieri mattina in Prefettura.



Il primo provvedimento è volto ad assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in relazione allo svolgimento della partita, mediante la limitazione degli orari di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro, compresa la detenzione. Dalle ore 17 di domani, 20 agosto 2020 e fino alle ore 6 di venerdì 21 agosto 2020, su tutto il territorio comunale è infatti vietata la vendita, effettuata in qualsiasi forma e modalità, anche per asporto, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande in contenitori di vetro; è vietata la detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di qualunque altra bevanda in contenitori di vetro; è consentita la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nei locali e nelle aree e spazi pertinenziali, anche se temporaneamente autorizzati a carattere stagionale, destinati ad esercizio pubblico.



Per quanto riguarda i provvedimenti viabilistici, fino alle ore 2 di venerdì 21 agosto è fatto divieto di transito e di fermata, eccetto mezzi tv e stampa, in viale Fieschi, controviale lato mare, nel tratto compreso tra via dei Pioppi e l’ingresso monumentale allo Stadio ‘A. Picco’.



A decorrere dalle ore 8 di domani 20 agosto, alle ore 2 di venerdì 21 agosto, divieto di Fermata in viale Fieschi, controviale lato monte, nel tratto compreso tra l’ingresso monumentale allo Stadio ‘A. Montagna’ e via Dei Buggi, in via dei Pioppi, nel tratto compreso tra via XV Giugno 1918 e viale Fieschi.



Dalle ore 14 di domani 20 agosto, alle ore 2 di venerdì 21 agosto, divieto di fermata e di transito in via Minzoni, nel tratto compreso tra via Santorre di Santarosa e via XX Settembre, divieto di fermata in via Santorre di Santarosa nel tratto compreso tra via Minzoni e via XX Settembre, divieto di fermata in via XXIV Maggio, nel tratto compreso tra via XX Settembre e via Santorre di Santarosa.



Dalle ore 18 alle ore 19 di domani 20 agosto, divieto di transito in via XX Settembre, nel tratto compreso tra via U.Bassi e viale Italia, in via Micca nel tratto compreso tra viale Italia e viale Mazzini, in via Tommaseo nel tratto compreso tra via Chiodo e via Minzoni e in via Minzoni nel tratto compreso tra via Tommaseo e via XX Settembre. Divieto di transito eccetto autobus e taxi in via Veneto tra via Tolone e via XX Settembre. Senso unico in via XX Settembre nel tratto tra via Dei Colli e via Bassi. Senso vietato in via XX Settembre tra via Dei Colli e via Bassi in direzione di quest’ultima. Direzione obbligatoria a destra in via dei Colli, direzione monte-mare, area d’intersezione via XX Settembre, e in via Tommaseo nell’area d’intersezione via Chiodo. Direzione obbligatoria a sinistra in via Tommaseo area d’intersezione via Minzoni. Direzioni consentite diritto-sinistra in via dei Colli, area intersezione via XX Settembre. Direzione consentite destra-sinistra eccetto autobus e Taxi in via Veneto area d’intersezione via Tolone. Abrogazione corsia Bus in via Chiodo, nel tratto compreso tra via Tommaseo e via Persio. Transito vietato agli autobus in via Chiodo, direzione Arsenale Marina Militare – Migliarina, nel tratto compreso tra via Persio e via Tommaseo.



Dalle ore 19 alle ore 20 di domani, 20 agosto, divieto di transito in viale Italia nel tratto tra via S. Cipriano e viale Amendola, in viale Amendola, tra viale Italia e piazzale Montegrappa, nel piazzale Montegrappa, nel viale N. Sauro, tra piazzale Montegrappa e via Baracchini, in via Baracchini tra via N.Sauro e via XV Giugno 1918 e in via XV Giugno 1918 nel tratto tra via Baracchini e Via dei Pioppi.



A decorrere dalle ore 18 di domani 20 agosto alle ore 2 di venerdì 21 agosto, divieto di transito eccetto autorizzati in via dei Pioppi tra via XV giugno 1918 e entrata carrabile stadio ‘Montagna’ e tra viale Fiesch e Entrata Tribuna Stadio ‘A. Picco’. Direzione obbligatoria diritto eccetto autorizzati in via XV giugno 1918 nell’area di intersezione via Dei Pioppi e in viale Fieschi sempre nell’area di intersezione via Dei Pioppi. Transito vietato alle bici in viale Fieschi, nella pista ciclabile lato Arsenale Militare nel tratto compreso tra via Dei Pioppi e viale Amendola. Infine, transito vietato a bici e pedoni nella pista ciclabile di via Dei Pioppi.



Dalle ore 00.00 alle ore 3 di venerdì 21 agosto e fino a cessate esigenze, chiusura al traffico veicolare in viale Fieschi, viale Amendola e viale Italia, piazzale Montegrappa.



Si consiglia di prestare attenzione alla guida e al decoro urbano, oltre che ad adottare gli opportuni dispositivi di sicurezza anti Covid 19. A tal proposito, domani sera la Protezione Civile del Comune della Spezia distribuirà gratuitamente mascherine nei pressi Stadio.



Si ricorda che le corse di Atc Esercizio nella zona di Pegazzano, in viale Fieschi, viale Amendola e viale Italia potranno subire deviazioni su altre tratte: tutte le info sono reperibile alle fermate Atc o sul sito dell’azienda all’indirizzo www.atcesercizio.it