Spento l'incendio a Ruffino. Utilizzate le termocamere per scongiurare la ripresa delle fiamme

La Spezia - L'incendio di Ruffino, dietro alla caserma Ugo Botti, è ufficilamente spento. Questo pomeriggio i Vigili del fuoco della Spezia hanno ultimato le opere di bonifica. Ad andrare in fumo 2mila metri quadri di macchia mediterranea. Le opere di spegnimento hanno richiesto due giorni di lavoro da parte alle squadre dei Vigili del Fuoco e dei volontari antincendio boschivo di: Ameglia, La Spezia, Santo Stefano, Porto Venere e Vezzano Ligure. Tutti insieme hanno provveduto a bonificare a fondo la zona e rimuovere la vegetazione lungo tutto il perimetro.



In considerazione dell'impervietà della zona e del fitto sottobosco, allo scopo di individuare i focolai residui sono state utilizzate delle termocamere, in grado di individuare anche la piu' piccola fonte di calore, cosi' da scongiurare eventuali riaccensioni.