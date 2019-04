Spazzatura, ecco come cambia per le feste in tutta la provincia

La Spezia - Acam ambiente ricorda agli utenti dei Comuni serviti di verificare sui calendari del servizio porta a porta la sospensione della raccolta in occasione delle prossime festività pasquali. Nel caso che non sia previsto il servizio per il lunedì 22 aprile, si invitano gli utenti a non esporre in strada alcun tipo di rifiuto la sera di domenica 21 aprile, per tutelare il decoro cittadino. Acam Ambiente informa inoltre tutti gli utenti che, in occasione delle prossime festività, i Centri di Raccolta avranno orari diversi. Innanzitutto saranno chiusi il 21, 22, 25 aprile e 1° maggio i centri della Piramide, Ameglia, Brugnato, Castelnuovo, Framura, Lerici, Santo Stefano e Riccò del Golfo. Agli Stagnoni chiusura prevista per il 21, 22 e 1° maggio mentre il 25 aprile sarà aperto dalle 7.30 alle 12 e dalle 13 alle 16.30. Silea aperto il 25 aprile dalle 8 alle 13.