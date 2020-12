Sparisce nel nulla dopo una visita, la ritrova la questura. Il ringraziamento della famiglia

La Spezia - Nei giorni scorsi erano scattate le ricerche di un’anziana signora di 78 anni che si era allontanata da uno studio medico oculistico nella zona della Maggiolina. La donna, accompagnata dal marito, che però poi aveva dovuto lasciare lo studio medico per le norme anti-Covid in atto, al momento di doverla andare a riprendere non ha più trovato la moglie né all’interno dello studio né nella zona vicina. Lo stesso, chiedeva immediatamente aiuto alla Questura e gli equipaggi della Squadra Volante avevano immediatamente iniziato le ricerche su tutto il territorio cittadino. Finalmente, verso le 01.30, la donna veniva ritrovata e riaccompagnata a casa dal marito.

Questa mattina l’uomo, accompagnato dalla moglie, ha voluto ringraziare personalmente gli agenti della Squadra Volante che gli avevano riportato a casa la sua compagna ed ha voluto offrire loro dei panettoni ed alcune bottiglie per dimostrare l’affetto e la gratitudine verso il personale della Polizia di Stato.

Gli uomini del dottor Mulas, hanno voluto contraccambiare tale gesto regalando a loro volta il calendario 2021 della Polizia di Stato; l’anziana coppia è stata altresì ricevuta dal Vicario del Questore, dr. Carmine Ingrosso, che ha voluto salutarli e ringraziarli personalmente per la dimostrazione di riconoscenza ricevuta.