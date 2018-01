Spara nella notte di San Silvestro, poi condivide l´atto su Instagram

Nei guai due persone, entrambe denunciate.

La Spezia - Si era messo a sparare dal balcone della sua casa di Via XXVII Marzo e aveva pensato bene di raccontare quell'atto con una "storia" su Instagram per condividere con i suoi follower quello che aveva fatto. Il tutto non è però sfuggito all'occhio attento dei funzionari della Digos che hanno notato il video postato sul popolare social netowrk che esalta i contenuti video-fotografici, identificando così il responsabile.

Ieri mattina è arrivato il momento della perquisizione: la Digos aveva il dubbio che si trattasse di arma vera, in realtà aveva usato una scacciacani. Nel corso del controllo effettuato nel negozio in cui l'uomo lavora è emerso che sia lui che il titolare avevano sul luogo di lavoro armi che, sebben denunciate regolarmente, dovevano essere custodite in casa. Entrambi sono stati denunciati al capo 1 e 5 del testo unico.

Trovate anche pallottole calibro 12 che andavano denunciate: il primo non lo ha fatto e gli è stata sequestrata anche la scacciacani. I due denunciati hanno 50 e 45 anni: quest'ultimo è titolare del negozio dove erano custodite le armi. Il 50enne ha detto di aver spostato le armi perché avrebbe affrontato a breve dei lavori in casa e asseriva di sentirsi più sicuro a non tenerle nell'abitazione. L'altro ha raccontato agli agenti che non si sentiva seren a tenerle in casa. Le pistole sequestrate sono fucili a pompa e pistole Glock in dotazione ai poliziotti tedeschi ed austriaci.