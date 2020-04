Spaccio sotto gli occhi degli agenti in borghese

La Spezia - Controlli in centro città per il rispetto delle norme anti contagio, ma a rimanere nella rete della Polizia sono due spacciatori. Sabato pomeriggio una pattuglia dell'Antidroga”, nel transitare da Corso Cavour all’altezza di Via Nino Bixio, ha notato un gruppetto di ragazzi confabulare tra loro. Il gruppo è stato seguito in modo discreto e, quello che ad un occhio inesperto poteva sembrare solamente un saluto tra connazionali (proibito dalla normativa per il contenimento del virus), ha fatto insospettiva invece i poliziotti. Appena le persone si allontanavano gli agenti, avendo notato un veloce scambio tra due di loro, decidevano di approfondire quello che era solamente un sospetto e intervenivano fermando i due giovani.



Uno dei due, un 37enne di origine marocchina come l'altro protagonista della vicenda, ha consegnato una dose di cocaina appena acquistata dallo spacciatore ammettendo di averla pagata 80 euro. Lo spacciatore, di 26 anni d'età, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, una volta perquisito è stato trovato in possesso di 580 euro che gli inquirenti ritengono provento dell’attività di spaccio e sequestrati in quanto, come appurato, costui non svolge nessuna attività lavorativa lecita. I due sono stati accompagnati in Questura dalle volanti prontamente intervenute in ausilio ai colleghi in borghese e, dopo gli accertamenti del caso, i due maghrebini sono stati entrambi segnalati: lo spacciatore alla autorità giudiziaria per la cessione della droga e l’acquirente al nucleo per le tossicodipendenze della Prefettura. Entrambi dovranno anche pagare una multa per la violazione delle prescrizioni relative al contenimento del virus. Lo straniero ha anche ricevuto il foglio di espulsione.



Ieri pomeriggio invece le pattuglie della squadra mobile hanno fermato in Via Napoli due cittadini italiani, un 29enne di origini siciliane residente alla Spezia ed un 52enne di origini pugliesi, denunciandoli a piede libero. Il primo per spaccio di una dose di marijuana, debitamente sequestrata, ed il secondo, trovato in possesso di un coltello con lama lunga 8 centimetri. Quest’ultimo è stato anche segnalato alla locale Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Entrambi multati per violazione alle norme anti-covid.