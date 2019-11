Spaccio, lesioni e anche tentato omicidio: rimpatriato a Tunisi

La Spezia - E' sbarcato a Tunisi in serata un cittadino tunisino 26enne espulso ieri dopo aver scontato la sua pena in carcere. Gli uomini della Polizia di Stato e quelli della Polizia Penitenziaria hanno dato accompagnato all'aeroporto di Malpensa il giovane appena scarcerato. Prelevato presso il carcere di Villa Andreini, è stato sottoposto a visita medica e poi trasferito a Milano presso l'aeroporto di Malpensa. Numerosi i suoi precedenti: violenza e minaccia a pubblico ufficiale, resistenza, lesioni personali, ricettazione, guida sotto effetto di stupefacenti, porto d'armi e spaccio di sostanza stupefacenti. Sulla sua fedina anche l'omicidio doloso tentato per aver accoltellato alla gola un altro straniero in cooperazione con un'altra persona. Per lui è dunque scattato il rimpatrio immediato.