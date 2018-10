Spaccio in sella alla moto, spezzino arrestato

Domani la direttissima.

La Spezia - Lo spacciatore da qualche giorno arrivava in moto. E quegli scambi furtivi non sono passati inosservati in città, nella zona di Valdellora, tant'è che dopo una serie di appostamenti la Polizia locale, con le pattuglie della sicurezza urbana istituite recentemente, questa mattina un 54enne spezzino è stato arrestato. Oltre a lui a finire nei guai c'è anche uno spezzino, 32enne, segnalato come assuntore per aver acquistato una dose, da 0.3 grammi, di "bianca".

L'uomo appena fermato è stato portato al Comando di Via Lamarmora e con sé aveva pochi euro ritenuti provento di spaccio. A seguito di una perquisizione, anche domiciliare, non è stata trovata altra droga. L'arresto è avvenuto in flagranza di reato e quindi il 54enne è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa della direttissima che si terrà domani in tribunale alla Spezia.