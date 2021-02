Spaccio in diretta all'Umbertino, nei guai un giovane

in via milano

in via milano

La Spezia - Prosegue l’attività di prevenzione alla microcriminalità della Polizia Locale della Spezia nella zona del quartiere Umbertino. Gli agenti del Comando di via Lamarmora, impegnati ieri pomeriggio nel servizio di presidio del quartiere disposto dalla Questura della Spezia, hanno colto in flagranza di reato nella Via Milano, un cittadino nigeriano di 23 anni, cedere della sostanza stupefacente ad un cittadino italiano residente in questa provincia. Prontamente intervenuti gli agenti hanno proceduto al sequestro di circa 0,5 grammi di hashish e del denaro provento del reato, denunciando all’autorità giudiziaria a piede libero il cittadino nigeriano per detenzione ai fini di spaccio e ingresso irregolare sul territorio italiano. Il cittadino italiano è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.