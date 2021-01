Spaccio in Via Milano, denunciato un 30enne

La Spezia - La coppia di ragazzi, lei italiana e non ancora maggiorenne e lui dominicano appena ventenne, aveva appena raggiunto una terza persona: un trentenne gambiano. Se la coppia ha ammesso di essere lì per comprare degli stupefacenti, l'uomo adulto ha negato ogni addebito. Quest’ultimo ha mostrato inoltre fin da subito segni di nervosismo e, poiché sprovvisto di documenti, è stato condotto in questura per ulteriori accertamenti. Addosso aveva 11 grammi di hashish, sequestrati.

Il 30enne, già controllato in zona da un’altra volante pochi giorni prima, e che in quella circostanza era stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti poiché trovato in possesso di una piccola quantità di hashish, è stato questa volta denunciato per detenzione a fini di spaccio. La sua posizione sul territorio è all’esame dell’ufficio immigrazione.