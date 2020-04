Spaccio e spostamenti ingiustificati, controlli a tappeto nel weekend

La Spezia - Continua l’attività anticrimine della Polizia di Stato a cura delle volanti e della Squadra Mobile. Nel periodo di pandemia, pur avendo registrato nei giorni scorsi una significativa diminuzione della delittuosità, con un abbattimento dei reati che sfiora l’80%, permangono i servizi volti a prevenire/reprimere spaccio, furti e illeciti vari.



Nel pomeriggio di mercoledì verso le 15, personale della Squadra Volante in servizio di controllo del territorio procedeva al controllo di un’auto sospetta. Il mezzo, con a bordo due giovani, stava transitando in zona Pitelli e si fermava in uno spiazzo, nota area di spaccio, ove i giovani scendevano dal veicolo fischiando in direzione dell’attigua boscaglia. Gli operatori identificavano il conducente, un 27enne di Carrara residente ad Ameglia ed il passeggero, un 28enne spezzino residente a Bolano, e procedevano alla perquisizione personale, nel corso della quale i medesimi consegnavano spontaneamente la droga che veniva debitamente sequestrata. Lo spezzino veniva trovato in possesso di 1 pezzo di hashish per gr. 1,55 mentre il giovane di Carrara aveva due involucri contenenti marijuana per gr.6 ed un pezzo di hashish per gr.2,68. Entrambi venivano segnalati nonché sanzionati amministrativamente per violazione alle norme di contenimento del Coronavirus D.P.C.M. 9 Marzo 2020 e seguenti. Il conducente, non avendo al seguito la patente di guida, veniva altresì sanzionato in violazione del Codice della Strada. La Squadra Mobile prosegue invece le indagini sugli autori di spaccio in zona.



Nel pomeriggio di ieri le volanti della Questura della Spezia, appositamente rinforzate con due equipaggi del reparto prevenzione crimine di Genova e coordinate dal Commissario Capo Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio finalizzato alla verifica del rispetto delle misure previste dalle norme sul contenimento della pandemia, perlustrando la città ed effettuando vari posti di controllo. Nel complesso è stata rilevata l’osservanza delle disposizioni vigenti eccetto il caso di un 27enne bengalese residente alla Spezia il quale, verso le 18 nel corso di un posto di controllo effettuato dagli operatori in via del Cappelletto, veniva fermato e identificato in quanto sorpreso ripetutamente a girare ad una notevole distanza dalla sua abitazione senza giustificato motivo e pertanto sanzionato amministrativamente ai sensi dell’art.4 comma 1 del D.L. 19/2020.



Complessivamente solo le Volanti della Questura hanno controllato nel capoluogo 96 persone nelle 24 ore. I servizi sono in atto anche nella mattinata odierna, con volanti e due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Liguria di Genova e proseguiranno rinforzati nel pomeriggio e per tutto il week end, in attuazione dei nuovi indirizzi operativi impartiti nel briefing di inizio turno direttamente dal vicario del Questore unitamente al dirigente dell’UPG, dovendo aumentare la stretta dei riscontri nel fine settimana, al fine di prevenire comportamenti scorretti e responsabilizzare ancora la cittadinanza a rispettare le misure di distanziamento sociale.