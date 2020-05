Spacciava cocaina in mezzo alla strada a Migliarina, donna di 47 anni arrestata

La Spezia - Mercoledì sera, i carabinieri della sezione operativa del Norm della compagnia della Spezia hanno arrestato una donna sudamericana, 47enne, già nota alle forze dell’ordine.

I carabinieri si trovavano nel quartiere di Migliarina e hanno notato movimenti strani decidendo così di approfondire. Così hanno notato la donna sulla pubblica via che veniva avvicinata da un giovane italiano il tempo strettamente necessario per uno scambio.

I carabinieri hanno controllato il giovane recuperando 3 dosi di cocaina appena acquistate. Ripreso il servizio di osservazione, pochi minuti dopo, hanno nuovamente assistito ad uno scambio analogo tra la donna e un altro soggetto.

I militari sono intervenuti bloccando entrambi e recuperando una dose di cocaina appena ceduta. La perquisizione domiciliare nell’abitazione della spacciatrice ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 3 grammi di marijuana, 3 bilancini di precisione e un centinaio di euro in contanti.



La donna è stata arrestata per spaccio di 4 dosi di cocaina. Il giudizio per direttissima, celebrato nella modalità “da remoto” il 30 aprile, si è concluso con l'obbligo per l’arrestata alla presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.