Spaccia coca davanti ai carabinieri, arrestato

Trentatreenne in manette. Aveva appena ceduto una dose a un 17enne.

La Spezia - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Spezia hanno arrestato l’altro ieri sera, in pieno centro cittadino, un marocchino 33enne irregolare sul territorio nazionale. L’uomo, che non si era accorto del transito alle sue spalle di una gazzella che pattugliava le vie cittadine, è stato visto cedere ad un 17enne italiano una dose di cocaina in cambio di una banconota da venti euro.



Quando si è accorto della mossa falsa, ha tentato di dissimulare quel che stava facendo ma non è riuscito a sottrarsi al controllo dei militari, che lo hanno bloccato ed hanno recuperato, oltre alla dose di cocaina ed ai venti euro utilizzati per pagarla, anche una dose di hascisc.



L’uomo è quindi stato arrestato per spaccio, mentre al giovane acquirente è stato contestato l’uso personale ed è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti, qualifica che risulterà allorché andrà a tentare di conseguire la patente al compimento dei diciotto anni.



