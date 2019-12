Spaccata alla "Lanterna" di Via XXIV Maggio, ladri armati di piede di porco

La Spezia - Armati di piede di porco hanno sfondato la vetrina della storica pizzeria "La lanterna" di Via XXIV Maggio alla Spezia. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato questa mattina ad avvertire il titolare che si è ritrovato con le serrande divelte e la vetrata principale, molto spessa, tutta venata.

Stando a quanto si apprende il locale ha già subito almeno altri tre episodi di questo genere in un anno. In questo caso è stato rubato solo il fondo cassa, poco più di trenta euro, ma non è da escludere che nei prossimi giorni possa emergere qualche altro ammanco. I danni sono ingenti e quel che è peggio è che la notte scorsa almeno altre due attività hanno subito raid vandalici analoghi in Via Manzoni, in un locale specializzato nella carne, e in Piazza Chiodo.

Sui fatti sta indagando la Polizia di Stato che sta lavorando sulle immagini della videosorveglianza presente in città. Pare infatti che a colpire nella zona di Via Manzoni sarebbe stato un gruppetto di giovanissimi. Se dietro a tutti e tre gli episodi ci siano sempre loro potranno accertarlo solo indagini accurate.