Sotto i mille contagi, ma crescono ancora i ricoveri

La Spezia - Ci sono quattro ricoverati in più nel reparto Covid dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Il totale segnalato nel bollettino dell'8 ottobre 2020 è di 55 ospedalizzati, di cui 7 in terapia intensiva. La buona notizia è che, a fronte di 24 nuovi positivi riscontrati nel territorio dell'ASL5 (10 contatto di caso confermato e 14 da attività di screening), il numero dei positivi in provincia scende sotto quota mille. Sono ad oggi 975 contro i 1.007 di ieri. Scendono anche le sorveglianze attive, da 720 a 666.

Dei 152 nuovi positivi in Liguria (su 3.857 tamponi effettuati), la maggior parte è stata verificata a Genova (97), mentre il cluster di Imperia (21) ha numeri giornalieri che avvicinano quelli spezzini. Infine Savona (8) e Sestri Levante (2) contribuiscono marginalmente alla somma. Il totale dei positivi in regione (compresi guariti con due test negativi e deceduti) è arrivato a 14.474. Sono 1.887 nel capoluogo, 975 alla Spezia come detto, 256 a Savona e 250 ad Imperia. In ospedale ci sono 223 pazienti di cui 28 in terapia intensiva. Sono 84 i nuovi guariti, che portano il totale a 9.071 a fronte di 1.614 decessi. Nessuna vittima si registra nelle ultime 24 ore. Ci sono infine 303 tamponi in attesa di esito.