Sorpreso in flagrante a cedere una dose di eroina a una trentenne

La Spezia - Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura spezzina nel pomeriggio di ieri notavano, un cittadino tunisino di 40 anni, già noto agli operatori per reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, dirigersi a piedi e con fare spedito da via XXIV Maggio verso la vicina via Parma. Era il luogo d'incontro prestabilito per l'incontro con una cittadina spezzina, nota assuntrice di sostanze stupefacenti, con la quale concludeva un veloce scambio. Intercettato poco dopo in via Pascoli, il tunisino veniva sottoposto a immediata perquisizione personale ove gli veniva sequestrata la somma di euro 35, che lo stesso occultava dentro la tasca dei pantaloni. La donna 31enne, fermata nelle vicinanze, custodiva ancora nella mano destra due involucri in nylon contenenti, come la stessa confermava agli operatori intervenuti, sostanza stupefacente del tipo eroina, che aveva acquistato, pochi minuti prima, dallo straniero. La sostanza, analizzata dalla Polizia Scientifica, risultava essere eroina dal peso lordo complessivo di gr. 0,71 e veniva posta sotto sequestro. Le due persone controllate venivano pertanto accompagnate presso gli uffici della Questura per i successivi adempimenti, la donna segnalata per violazione dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 alla locale Prefettura e l’uomo, stante la flagranza di reato, veniva tratto in arresto per spaccio di stupefacenti e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Nella mattinata odierna, il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo altresì il divieto di dimora in provincia.