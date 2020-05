Sono 88 i casi di Covid-19 attivi in provincia

La Spezia - Continua la lenta discesa del numero dei pazienti attualmente positivi al coronavirus in provincia della Spezia: ieri erano 94, oggi sono 88 (6 meno di ieri).

Cala ancora anche il dato relativo ai pazienti ricoverati in ospedale, che passano da 18 a 16 (2 meno di ieri) e nessuno di questi si trova in Terapia intensiva. Una persona in meno di ieri in sorveglianza attiva fa scendere il totale a 122, mentre non si muove il dato più significativo, quello dei decessi di pazienti Covid 19 positivi, fermo a 138 da un paio di giorni.



A livello regionale i casi attualmente positivi sono ancora 3.035 (198 meno di ieri), mentre i ricoverati sono 195 e 9 di questi si trovano in Terapia intensiva. Il totale dei test effettuati è salito a 104.892 (2.719 più di ieri): i clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio)

sono 2.254 (15 più di ieri) e i guariti con due test consecutivi negativi sono 5.157 (223 più di ieri).

Sale anche il numero dei decessi di pazienti Covid-19 positivi: dall'inizio dell'emergenza il totale sale a 1.457 (7 più di ieri).



Casi per provincia

IMPERIA - 368

SAVONA - 483

GENOVA - 2.093

LA SPEZIA - 88

Altro/in fase di verifica - 3

TOTALE - 3.035



Ospedalizzati (di cui in Terapia intensiva)

ASL 1 - 35 (4)

ASL 2 - 43 (2)

Ospedale Policlinico San Martino - 21 (2)

Ospedale Galliera - 35 (0)

Ospedale Gaslini - 0 (0)

ASL 3 Villa Scassi - 35 (1)

ASL 4 Sestri Levante - 9 (0)

ASL 4 Lavagna - 1 (0)

ASL 5 - 16 (0)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 121

ASL 2 - 195

ASL 3 - 425

ASL 4 - 118

ASL 5 - 122

Liguria - 981