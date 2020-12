Sono 47 i nuovi Covid positivi in provincia, muore anziano in ospedale

La Spezia - Sono 202 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3899 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Dei positivi delle ultime ventiquattro ore 47 riguardano Asl5, con il complessivo attuale della provincia spezzina che conta 1.414 Covid positivi. Dei venti decessi che rientrano nel bollettino ufficiale emesso da Alisa sulla base dei dati ministeriali, uno riguardo lo Spezzino: è morto un 98enne, il 268esimo decesso Covid positivo riguardante la provincia spezzina. Pressochè invariata invece la situazione negli ospedali della Spezia e Sarzana.



Nel dettaglio.

Totale tamponi molecolari effettuati 655.617; ieri 3.899

Totale tamponi rapidi (dal 02/11/2020) 117.938; ieri 2.639

Totale casi positivi (compresi guariti e deceduti) 56.043; ieri 202

Totale casi positivi (esclusi guariti e deceduti) 8.142; ieri -158



Negli ospedali.

Asl5 globale 108 (bassa e media terapia intensiva), 6 (rianimazione); differenziale ieri: 0

Asl5 Sarzana 103 (bassa e media terapia intensiva), 5 (rianimazione); differenziale ieri: 0

Asl5 Spezia 5 (bassa e media terapia intensiva), 1 (rianimazione); differenziale ieri: 0



Per provincia di residenza.

SAVONA 1.138

LA SPEZIA 1.414

IMPERIA 655

GENOVA 4.343

Residenti fuori Regione/Estero 232

altro/in fase di verifica 360

TOTALE 8.142



Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.427

Asl 2 - 593

Asl 3 - 3.092

Asl 4 - 636

Asl 5 - 899

Liguria 6.647