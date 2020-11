Sono 140 i nuovi casi, il totale di quelli attivi supera quota 2.300

La Spezia - Sale a 2.372 il numero dei casi di coronavirus attualmente attivi in provincia della Spezia. Si tratta di un aumento pari a 119 unità e dovuto al saldo tra i guariti registrati nelle ultime 24 e i nuovi positivi riscontrati, pari a 140 individui. Nello specifico si tratta di 55 contatti di caso confermato, 79 provenienti da attività di screening e di 6 operatori del settore sociosanitario.

Cresce anche il numero dei pazienti ricoverati nei due ospedali della Asl 5: da ieri a oggi, infatti, il totale è salito a 155 persone ricoverate (151 al san Bartolomeo e 4 al Sant'Andrea) per un incremento di 6 ricoveri. Calano, invece, i pazienti in Terapia intensiva, scesi a 14 (uno meno di ieri), quasi tutti al San Bartolomeo (11).

Non necessita di alcun aggiornamento, almeno per oggi, il conteggio dei decessi di pazienti Covid-19 positivi, fermo ai 205 di ieri.



In Liguria il totale dei casi attualmente positivi è salito a 17.870, anche a causa degli 822 nuovi positivi di oggi, a fronte di 4850 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Nello specifico, oltre ai 140 emersi nel territorio della Asl 5, si tratta di 114 casi in Asl 1 (41 contatto di caso confermato, 72 attività screening, 1 settore sociosanitario), 77 in Asl 2 (19 contatto caso confermato, 55 attività screening, 3 settore sociosanitario), 486 in Asl 3 (101 contatto caso confermato, 348 attività screening, 35 settore sociosanitario, 2 rientro viaggio) e 5 in Asl 4 (1 contatto caso confermato, 4 attività screening).

Sono 1.508 i pazienti ospedalizzati e di questi 115 si trovano in Terapia intensiva.

Sono infine 21 i nuovi decessi di pazienti Covid-19 positivi che sono stati comunicati oggi da Regione e Alisa, portando così il totale dall'inizio dell'emergenza a 2.109.