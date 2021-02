Somministrato oltre il 73 per cento dei vaccini arrivati in Liguria

La Spezia - Sono 126.890 le dosi di vaccino anti Covid-19 consegnate ad oggi, ore 16.00, alla Liguria. Lo riferisce la Regione riportando quanto riferito dal governo. Nel bollettino 'vaccinale' odierno dell'ente regionale, si specifica che dell'ammontare ricevuto, ne è stato somministrato finora il 73 per cento; 2.501 le dosi iniettate oggi, di cui 378 in Asl5. Per quanto concerne il territorio di competenza Asl5 (cioè la quasi totalità dello Spezzino), attualmente sono 4.015 i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale, ricevendo anche la seconda dose; si tratta di richiamati tutti facenti parte della Fase 1, riferita all'ormai nota popolazione 'target' composta dal personale medico sanitario, da ospiti e personale delle Rsa e da tutti quei soggetti e realtà a stretto contatto con il rischio contagio.