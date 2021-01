Somministra alimenti e bevande all'interno: multa e bar chiuso per 5 giorni

La Spezia - Nell'ambito dei controlli predisposti dalla Questura della Spezia in merito al corretto rispetto della normativa anti-covid, questa mattina il personale della Sezione amministrativa della Polizia locale è intervenuto presso un esercizio pubblico nel quartiere di Migliarina nel quale ha riscontrato alcune irregolarità. Nella circostanza gli agenti, dopo un breve appostamento, hanno potuto accertare che la titolare effettuava somministrazione di alimenti e bevande nonostante vietato essendo in zona arancione e fosse consentita sola la vendita per asporto.



Alla titolare è stata elevata una sanzione di 400 euro per non aver rispettato l'attuale normativa dettata da disposto Dpcm del 14/01/2021 ed è stata imposta la chiusura dell'attività per 5 giorni.

Nell'ambito del medesimo servizio nella zona di Migliarina gli agenti hanno controllato altri cinque pubblici esercizi non riscontrando altre irregolarità.