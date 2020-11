Solo qualche velatura, tempo stabile sino a giovedì

La Spezia - Ci siamo svegliati, come da previsioni, sotto un cielo sereno dopo giorni alternati fra piogge e nuvole. Sarà così anche nelle prossime giornate con temperature che rimarranno sulla medesima falsariga odierna almeno fino a venerdì quando una perturbazione di passaggio, contribuirà a far scendere le minime. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19.4°C, la minima di 11.4°C, lo zero termico si attesterà a 3230m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso.